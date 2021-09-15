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Rıdvan Dilmen, milli takımın yeni teknik direktörünü duyurdu

Rıdvan Dilmen, milli takımın yeni teknik direktörünü duyurdu

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlüğü için Stefan Kuntz ile anlaştığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün TFF ile görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelen Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, daha sonra hiçbir açıklama yapmadan ülkeden ayrılmıştı.

Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Kuntz, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil" demişti.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen kısa bir süre önce bir tweet atarak TFF ile Stefan Kuntz'un 3 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Dilmen, tweet'inde Kuntz için yerli bir yardımcı arandığını belirtti.

 TFF, Stefan Kuntz la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor...

 

Etiketler rıdvan dilmen tff açıklama
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