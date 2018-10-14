Rusya - Türkiye CANLI: 0-0

2'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Aleksandr Golovin'nin ceza alanına gönderdiği ortasında savunmamız topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1'Hakem Pawel Raczkowski maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Ay-yıldızlı ekibimiz başlıyor.

UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya’ya Trabzon’daki mücadelede 2-1 mağlup olan ardından deplasmanda İsveç’i 3-2 yenmeyi başaran A Milliler, Bosna Herkes’le yaptığı hazırlığın ardından yeniden Rusya karşısına çıkıyor. 2018’deki üçüncü resmi maçında deplasmanda 3 puan arayan ay yıldızlılar rakibine karşı bu güne kadar hiç kazanamadı.

Rusya ile daha önce çeşitli turnuva ve organizasyonlarda karşı karşıya gelen Milliler, oynanan 5 maçın 3’ünü kaybedip 2’sinde ise berabere kaldı.

İLK 11’LER

Rusya: Guilherme, Mario Fernandes, Neustadter, Dzhikiya, Kudryashov, Gazinsky, Zobnin, Kuzyaev, Ionov, Golovin, Dzyuba

Türkiye: Sinan, Mehmet Zeki, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun