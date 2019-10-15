Şenol Güneş: Bunları Trump ve Macron'a sormanız gerek

EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, grup lideri olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından Stade de France'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şenol Güneş, Fransa'ya karşı deplasmandan bir puanla dönmenin sevindirici olduğunu belirterek, "Bizden güçlü bir rakiple oynadık. Bizden daha iyi oynadılar. Birçok pozisyon buldular. Oyunu taşımaya çalıştık. Biraz ezilerek de olsa sonunda gülerek ayrıldığımız bir maç oldu. Bütün oyunculara emeklerinden ve taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Fransa gibi güçlü bir takımla iki kez oynayıp 4 puan almak ve lider olmak bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"AVANTAJIMIZ VAR, GARANTİMİZ YOK"

Gelecek ay İzlanda ile oynanacak maçın önemini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "İzlanda'ya karşı kazandığımızda önemli bir iş yapmış olacağız. Fransa maçına final demiştik ama asıl final, İzlanda maçı olacak. Şu an bir avantajımız var, garantimiz yok. Arkamızda Fransa gibi güçlü bir rakip var. İzlanda ile en azından berabere kalmamız gerek ama kazandığımızda da birinciliğimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"BUNLARI TRUMP VEYA MACRON'A SORMANIZ GEREK"

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelen bir soru üzerine Şenol Güneş, "Çocuklarımızın ülkemizde kalmasını istiyoruz. Böyle durumlarda futbolcu sahada elini kalbine götürür ya da bir işaret yapar. Burada kötü niyet aramamak gerek. Askerlerimizi birini öldürsün diye göndermiyoruz, bunu istemiyoruz. Onlar bizi korumak için var. Bize karşı yapılan saldırı sonucunda biz oradayız. Bunları, Trump veya Macron'a sormanız gerek. Dünyayı onlar yönetiyor, ben takımı zor yönetiyorum" yorumunu yaptı.

"IRKÇILIĞIN, TERÖRÜN OLDUĞU ORTAM HERKESİ VURUR"

Bulgaristan - İngiltere maçında yaşanan ırkçılıkla ilgili soruyu yanıtlayan şenol Güneş "Bulgaristan- İngiltere maçında ırkçı saldırı olduğu için üzgünüz. Dünya nereye gidiyor, bütün liderler ne yapıyor, bunlara bakılmalı. Bir ülkenin iyi şeyler yapmasıyla olmaz. Irkçılığın, terörün olduğu ortam herkesi vurur. Bizde bir söz vardır, 'Komşun açken, sen tok yatamazsın' diye. Büyük devletler, küçük devletleri anlamalı. Ülkemizle ilgili iddia edilen durumlara keşke hiç maruz kalmasaydık. Hastalık için savaşanlar, silah üretiyorsa bu işin nedeni belli demektir" dedi.

"İNŞALLAH HERKES BARIŞ İÇİNDE YAŞAR"

Fransa'nın da Türkiye ile olan tutumunu eleştiren Şenol Güneş, "Futbol birleştirici bir unsur. Fransa'ya bir ay evvel geldim ve rahat dolaştım. Türkler, Kürtler ve Fransızlar vardı, rahat dolaştım. Fransa ile 6 kez oynadım, 4'ü bana denk geldi. Fransa'ya futbol anlamında hayranlığımı hep söyledim ama yanlış bir şey varsa da paylaşacağız. İnşallah büyük devletler, büyük insanlar, kendilerinden küçük gördüklerine örnek olurlar ve herkes barış içinde yaşar" diye konuştu.

DESCHAMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Fransa Milli Takımı Didier Deschamps'a teşekkür eden Şenol Güneş "Deschamp'a teşekkür ediyorum, iyi bir oyuncuydu, iyi bir antrenör ve iyi bir insan. Ortamı gerecek açıklamalar yapmadı. Aynı şeyi Trump için de söylemek isterim. İnsanlarımız Fransa'da çalışıyor ve yaşıyor, onların da saygısı olması lazım. Tribünlere bakıyorum, hangisi Fransız diye, onlar da benziyor bize" açıklamasını yaptı.

