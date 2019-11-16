Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

EURO 2020'ye katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımızın eleme grubunun son maçında Andorra ile deplasmanda oynayacağı mücadele öncesi teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında çok sert ifadeler kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIP MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

İlk olarak Andorra basının sorularını yanıtlayan Şenol Güneş "Buradan kazanarak mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. İnşallah güzel maç olur ve kazanırız. Andorra nüfus olarak küçük bir ülke. Burada da futbol heyecanı olduğu için iyi bir takım çıkardılar. Şimdi ilk defa grup sonunculuğundan kurtulmak için olağanüstü çalışıyorlar. Savunmayı iyi yapan bir takım. Sahamızda onlara karşı zor kazandık. Daha çok oyunu bozan, temaslı oynayan bir takımdı. Yine aynı şeyleri bekliyoruz. Sadece bize değil birçok takıma zorluk çıkardılar. Ciddiye alınacak bir rakip. Elimizden gelen gayreti gösterip maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

"BEN KORKAĞIN TEKİYİM ZATEN!"

"İzlanda maçından sonra hangi duygularla uyandınız? Hala 18 yıl önceki sırma saçlı Şenol Güneş'in heyecanını taşıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Şenol Güneş "Saçlar beyazladı, döküldü. Kırıldık, sevindik, üzüldük hepsi oluyor. Yani bunlar olacak, tecrübemiz var. Ama hiçbir şey, ilk olan gibi olmuyor. Evet İzlanda maçından çekiniyordum. Yazabilirsiniz, korkuyordum. Ben korkağın tekiyim zaten! Korkarak buraya geldim. Korkmayarak gidenleri de görüyoruz. Çocukluğumdan bu yana hiçbir şeyden korkmadım. Ama bu cesaretimi delice kullanmadım. Hep akılla, bilgiyle, çalışmayla değerlendirdim. Ama İzlanda maçından kötü bir sonuçla gelseydik bu karşılaşmanın çok daha kötü şartlarda oynanacağını, gerginlik içinde bir sürprizle de her şeyin yıkılabileceği bir dönem geçireceğimizi düşündüm. Evet o korkum vardı. Onun için orada bitirmek gerekiyordu. Üzülenler üzülmeye devam etsinler. Sevinenler çok sayıda var, birlikte sevinebiliriz" ifadelerini kullandı.

