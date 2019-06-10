Şenol Güneş: İki tane memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ile oynanacak maç öncesinde hava alanında yaşanan skandal ile ilgili konuştu.

Yaşananların terbiyesizlik olduğunu kaydeden Güneş, "Dünle ilgili konuşacak bir şey yok. Olanları saptırmak için söylenenler var. Kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır. 50 senedir seyahat ederim bir Kıbrıs Rum Kesimi'nde olmuştu bir de burada oldu. Büyük ülkeler küçük işlerle uğraşmaz. Bu küçük ülkelerin işidir" ifadelerini kullandı.

"İZLANDA'DA KAFALAR KÜÇÜLMÜŞ"

Basın toplantısıa sakin başlayan Şenol Güneş, sonrasında ise tepkisini şöyle dile getirdi; "Futbola dostluk, fair play olarak, ırk, dil ayrımı olmadan birleştiren bir şey olarak bakıyoruz. İzlanda büyük sempati toplamıştı. Ben 43 sene önce buraya geldim, 76'da. Saha aynı olabilir, şehir çok büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş. İzlanda insanları sıcak ve sempatikti ama şimdi o izlenim yok bende. Türkiye'de birçok İzlandalı oyuncu oynuyor"

"BANA "NE BAKIYORSUN?" DİYOR"

"Biz neyin peşindeyiz ya? 2 tane memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız? Ben 53 yıldır futbolun içindeyim. İnsan X-ray cihazına koyulmaz. Pasaportu aldı, bana sallıyor. Ne bakıyorsun diyor. Ne yapmak istiyorsunuz. Rakip oyuncu, daha önce Konya'da da bize bu yapıldı dedi, yapıldıysa, o da terbiyesizliktir. Nerede olursa olsun, buna karşıyım. Orada yapıldı diye burada yapıldıysa, daha da çirkin. Biz büyük bir milletiz ve küçük şeylerle uğraşmayız. Fikstür yapılırken, İzlanda iki maç üst üste evinde oynuyor, ben bunu konuşmadım. Niye başkasına yapılmadı? Sizi koruyorlar zaten, ben bunları konuşmadım"

