Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar! ''İnsafsızlık yapma yahu''

Şenol Güneş'in basın toplantısına eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin damga vurdu. Sert eleştiriler ve sorular yönelten Tümer Metin ile Güneş arasında gerginlik yaşandı.

Tümer Metin ve Şenol Güneş arasında yaşanan tartışma basın toplantısına damga vurdu. İlk sorusunu yöneltirken Metin, önce sakin ve Güneş'i destekler tavırda konuşmaya başladı. Ancak sonrasında Metin, sert sorular yöneltti ve polemik başladı. Şenol Güneş, "Futbol hızlı oynanıyor artık evet ama güçlü olmak lazım. Buraya kadar biz getirdik. İnsafsızlık yapma yahu! Daha önce yanıtladım bu soruyu" dedikten sonra fitil ateşlendi.

"GAZETECİ OLARAK BURADA DEĞİLİM"

Tümer Metin, Güneş'e, "Ben gazeteci olarak burada değilim. Neler söyleyeceğinizi çok merak ettim ve o yüzden buraya geldim. Futbolcu seçimlerinde hakkaniyetli olduğunuzu düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltti. Şenol Güneş ise "Sen biliyorsun, yanımda çalışmadın mı sen de bu işlerin içindeydin" diye cevap verdi.

10 dakikadan fazla süren tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu.