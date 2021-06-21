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  5. Şenol Güneş'e şok tepki! A Milli Takım otobüsüne bu yazıyı astılar

Şenol Güneş'e şok tepki! A Milli Takım otobüsüne bu yazıyı astılar

Şenol Güneş'e şok tepki! A Milli Takım otobüsüne bu yazıyı astılar

Türkiye A Milli Takımı'nın kaldığı otelin önündeki takım otobüsünün camına ''Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş'' yazısı asıldı.

A Milli Takım'ın kaldığı otelin önündeki takım otobüsüne asılan bir yazı sosyal medyada çok konuşuldu.

Takım otobüsünün üzerine 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' notuyla bir kağıt bırakıldı. 

MAALESEF ERKEN VEDA ETTİK

A Milli Takım grup maçlarında en kötü performansa imza atan takım olarak 2020 Avrupa Şampiyonası’na damga vurdu.

Düne kadar Danimarka ve Kuzey Makedonya ile birlikte puanı bulunmayan 3 ülkeden biri olan ay yıldızlılar, en kötü averaja sahip takım durumundaydı.

Tek golünü İsviçre’ye atan Milli Takım’ın dünkü yenilgisiyle birlikte averajı -7’ye kadar geriledi. 0 puanı sahip diğer 2 takımdan Danimarka 1 kez gol sevinci yaşarken, 3 kez topu ağlarında gördü. Kuzey Makedonya ise 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 gol yedi.

Şenol Güneş'ten ''istifa'' iddialarına yanıtŞenol Güneş'ten ''istifa'' iddialarına yanıtMilli Takım

 

Etiketler a milli takım takım otobüsü şenol güneş
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