Şenol Güneş'ten Suat Serdar açıklaması: Demek Türkiye'yi yan cebe koydu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Takım'da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mesaisi başladı. Elemelerde 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak milli takımda teknik direktör Şenol Güneş ise düzenlediği basın toplantısı ile açıklamalarda bulundu.

"Önceliğimiz Arnavutluk maçı olacak" ifadelerini kullanan Şenol Güneş, "Kalan 4 maçta en önemli maçımız bu olacaktır. Kendi sahamızdaki iki maçı kazandığımız zaman şampiyonaya gideceğimizi düşünüyoruz. Arnavutluk, Avrupa'nın önemli liglerinde iyi oyuncuları olan bir takım" ifadelerini kullandı.

"SUAT DEMEK Kİ TÜRKİYE'Yİ YAN CEBE KOYDU"

Almanya Milli Takımı'nı seçen Suat Serdar ile ilgili açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Suat Serdar için görüşmeler yaptık. Hem babasıyla, hem de kendisiyle görüştük. Suat için Schalke'nin maçlarına gittim. Evraklarını bekliyorduk. Almanya Milli Takımı'na alınmayacağı söyleniyordu. Demek ki Suat Serdar, daha önce orası için hazırlık yaptı. Türkiye'nin ayıbı değil. Demek Türkiye'yi yan cebe koydu. Diğerleri için örnek olsun. Bu milli takım herkesin seveceği oynamaya geleceği bir milli takım olacak." ifadelerini kullandı.

SAKATLARIN DURUMU

Sakatlıklardan da bahseden Şenol Güneş, "27 kişilik kadro açıkladık. Dorukhan ciddi bir sakatlık geçirdi. Abdülkadir, Cengiz, Hasan Ali de aynı şekilde sakat. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Tüm Türkiye'nin mutlu olacağı bir takım yaratmak istiyoruz. Sıcak bir hava, aile havası var. Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Halkımız da bunları bizde gördüğü için sahipleniyor" dedi.

"ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NDAKİ OLAY BENİM İÇİN KAPANDI"

Daha önce Şükrü Saracoğlu'nda yaşadığı olay hatırlatılan Güneş bunun üzerine, "Şükrü Saracoğlu'nda kenardaydım. Bir olay oldu, benim için olay kapandı. Her maça gidiyorum. Hiçbir olumsuzluk yok. Kadıköy semtinde yaşıyorum. O maçta yapan kim yaptıysa onun yanlışıdır" ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH AVCI'NIN SAYGISIZLIK YAPACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Abdullah Avcı'nın 'Beşiktaş'ın geçen seneki oyunu doğru değildi' sözleri için de açıklamlarda bulunan Güneş, "Abdullah Avcı'nın ifadeleri bana karşı söylenmiş sözler değildi. Bulunduğu durum itibariyle doğaçlama bir konuşmaydı. Öğrencimdir, saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. Olumsuz ifadelere cevap vermek istemiyorum. Moral bozukluğu içinde söylenmiş ifadeler diye düşünüyorum. Keşke Abdullah Avcı hep gülse, mutlu olsa. 3-5 maç ihtiyaç varsa yardımcı olurum. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

CANER ERKİN'E ÖVGÜ

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmadaki güzel futbolu ile dikkat çeken Caner Erkin ile ilgili soruyu da yanıtlayan Güneş, "Caner istikrarsız gidiyordu. Savunma olarak çok zayıf. Hücum olarak zaman zaman iyiydi. Kendi kafasını futbola verdiğinde daha iyi olacağını düşünüyorum. O sorunları konuştum, değiştirmeye gücüm yetmedi. Son maçta daha konsantreydi" diye konuştu.

"BURAK DA CENK DE HAZIR DEĞİL"

Hücum hattıyla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Burak kalitesi belli bir oyuncu. Tempo olarak eksik olsa bile iyi bir oyuncu. Cenk antrenmana çıkan ancak oynamayan bir oyunu. İkisini birden oynatıp oynatmayacağımıza bakacağız. Burak da hazır değil, Cenk de hazır değil" ifadelerini kullandı.

"ACELEMİZ YOK, GARANTİ GİDELİM"

Arnavutluk maçının çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatan Güneş, "Arnavutluk'u yendiğimizde Fransa ile final maçı oynayacağız. Acelemiz yok. Garanti gidelim, yavaş veya hızlı. Lider gitmek avantaj. Seri başı olabileceğiz" dedi.

