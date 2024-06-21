Sergen Yalçın'dan Montella ve Arda Güler'e sert eleştiriler

Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yarın akşam A Milli Takımımız ile Portekiz arasında oynanacak olan dev mücadele öncesinde hem A Milli Takımı Montella'yı hem de Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler'i eleştiri yağmuruna tuttu.

Candaş Tolga Işık’ın YouTube kanalında konuşan Yalçın, Milli Takım'ı, Montella'yı ve Arda Güler'i eleştiri yağmuruna tuttu.

"Montella adına çok ciddi bir şey söyleyeceğim. 75. dakikada 5'li savunmaya dönemezsin hocam. Hiç olmadı bu. 5'li savunmaya dönmek, oyunculara 'Geride bekleyin' demektir. Bu maç 2-2 bitseydi, şimdi ne konuşacaktık mesela? 2-2 bitmedi ama bugün için şansa oldu" diyen Sergen Yalçın, "Gürcistan'a bu kadar pozisyon veremezsin. Kendimizi kandırmayalım" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'a attığı jeneriklik golle tüm dünyayı ayağa kaldıran genç yetenek Arda Güler'i de eleştiren Sergen Yalçın, "Tamam müthiş bir gol attı kazanmamızı sağladı ona altın madalya takalım ama maalesef hiç yok. Attığı gol dışında yani oyunda hiç yok" dedi.