  5. Sinan Akçıl'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ''ağlatan'' Milli Takım marşı Türkler Geliyor yayımlandı!

Şarkıcı Sinan Akçıl’ın 2026 FIFA Dünya Kupası için A Milli Futbol Takımı'na özel olarak hazırladığı "Türkler Geliyor" marşı, Türkiye Futbol Federasyonu desteğiyle yayına girdi. Sinan Akçıl, marşı ilk dinleyen kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ve özellikle mehter bölümlerinde duygusal anlar yaşandığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek yeni marş "Türkler Geliyor" dinleyiciyle buluştu. Sinan Akçıl imzalı eserin, milli ruhu pekiştirmesi hedefleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) desteğiyle hazırlanan marş, 2 dakika 52 saniye sürüyor. TFF ve Sinan Akçıl'ın ortak YouTube kanallarında paylaşılan eser, kısa sürede büyük ilgi gördü. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, marşın güçlü ritmi ve sözleriyle "Ay-Yıldızlı arma etrafında kenetlenen milyonların sesine dönüşeceği" vurgulandı.

 Marşın yapım sürecine dair çarpıcı bir detayı paylaşan Sinan Akçıl, eseri ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinlettiğini belirtti. Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marşın içindeki 'mehter' bölümlerinden çok etkilendiğini ve dinlerken gözlerinin dolduğunu ifade etti.

Akçıl, "Cumhurbaşkanımız gözlerime bakarak 'Güzel olmuş' dedi. O milli ruhun derinliğini hissettiğini fark ettim" şeklinde konuştu.

 "Türkler Geliyor" marşı, sadece bir şarkı değil, Türkiye'nin dört bir yanında hissedilen ortak heyecanı tek yürek haline getirmeyi amaçlayan bir taraftar marşı olarak nitelendiriliyor

. TFF, marşın milli birlik duygusunu pekiştirerek 2026 Dünya Kupası yolunda takıma büyük moral kaynağı olacağını belirtti.

