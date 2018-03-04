Sneijder Milli takımı bıraktı

Katar Ligi’nde Bülent Uygun’un çalıştırdığı Al Gharafa’da futbol hayatını devam ettiren Wesley Sneijder’in Hollanda Milli Takımı kariyeri sona erdi. Galatasaray forması giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Wesley Sneijder’in, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman ile yaptığı görüşme sonrası bu kararı aldığı öğrenildi.

Katar’da Wesley Sneijder ile bir araya gelen ve Hollanda Milli Takımı için gelecek planlarını anlatan Ronaldo Koeman “Takımın yaş ortalaması çok yükseldi. Gelecek turnuvalarda başarılı olmak için artık daha genç oyunculara şans vermem gerekiyor. Bu nedenle artık seni milli takıma çağırmayı düşünmüyorum. Umarım bu kararımı saygıyla karşılarsın” dediği belirtildi. Hollanda Milli Takımı formasını 133 kez giyen Wesley Sneijder de Koeman’ın kararına saygı duyduğunu belirtirken “Katar’a gittiğimde bunun milli takım kariyerim üzerinde ciddi bir etki yaratacağını tahmin etmiştim” dedi.

Hollanda Milli Takımı’nın resmi Twitter hesabı da Wesley Sneijder’e yayınladığı şu video ile veda etti: