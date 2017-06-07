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  5. 07 Haziran 2017 19:26

Süper Lig'i dördüncü tamamlayıp sezonu erken açmak zorunda kalacak olan Gal

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova karşılaşmasını Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek.

Süper Lig'i dördüncü tamamlayıp sezonu erken açmak zorunda kalacak olan Gal
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A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında deplasmanda oynayacağı Kosova karşılaşmasını Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“A Milli Takımımızın, 11 Haziran 2017 Pazar günü Kosova ile deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu’ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Arnavutluk’un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadyumu’nda TSİ 21.45’te başlayacak müsabakada Zelinka’nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Radek Prihoda olacak.”

milli takım , hakem , kosova , türkiye