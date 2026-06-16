TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e çok sert yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın 2-0'lık Avustralya mağlubiyeti sonrası kamuoyundan özür dilerken eleştirilere yanıt verdi. Eski teknik direktör Fatih Terim'in "Turnuva sonrası hesap sorarız" ifadelerine sert tepki gösteren Hacıosmanoğlu, "Burası hesap sorma yeri değil" diyerek bu çıkışı tecrübeli hocaya yakıştıramadığını belirtti.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin yankıları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu spor kamuoyundaki eleştirilere yanıt vermek üzere sessizliğini bozdu.

Avustralya karşısında alınan beklenmedik mağlubiyet sonrası kamuoyuna seslenen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarında şu başlıklar öne çıktı:

Başkan Hacıosmanoğlu, turnuvaya kötü bir başlangıç yapılması ve alınan 2-0'lık mağlubiyet nedeniyle Türk milletinden özür diledi.

A Milli Takım kafilesine, teknik direktör Vincenzo Montella'ya ve oyunculara yönelik sert eleştirilere karşı çıkan Hacıosmanoğlu, oyuncuların gerekli cevabı ilerleyen maçlarda doğrudan sahada vereceğini vurguladı.

Fatih Terim'in "Hesap Sorarız" Çıkışına Sert Yanıt

Başkan Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kendi YouTube kanalında yaptığı yorumlara verdiği yanıttı. Terim'in "Konuşacağım zaman gelecek, 2 maç daha bekleyip hesap sorarız" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Hacıosmanoğlu, şu sert sözleri dile getirdi:

"Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Konuşmasının son paragrafına gelene kadar söyledikleri için teşekkür ederim. Ancak ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparator'a yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini beklerdim. Kendisine hiç yakıştıramadım, üzüldüm de."

"Burası Hesap Sorma Yeri Değil"

Tecrübeli teknik adamın kullandığı dili doğrudan eleştiren Hacıosmanoğlu, ifadelerini şöyle sürdürdü: "Kimden hesap soracaksın? Bu, Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden, yani çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı? Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için bu sözleri kendisine hiç yakıştıramadım."

Maç sabahı Türkiye'de meydanlarda toplanan Türk halkını hayal kırıklığına uğrattıklarını söyleyen Hacıosmanoğlu, "Maçı seyrettiğiniz zaman 100 maç oynasanız herhalde böyle bir maçla karşılaşmazsınız. Öncelikle Aziz milletimizden hem takım hem de çalışanlar adına özür diliyorum. Bunlar ilk sefer başımıza gelmiyor. 9 sefer uluslararası turnuvalara katıldık, 8'ine mağlubiyetle başlandı. Bu da mazeret değil ama istatistikler öyle söylüyor. Bizim Çocuklar'a inancımız tam. O yetenekleri var. Şu ana kadar oynanan maçlarda böyle bir istatistik yok. Olmadı mı olmuyor, olmayacak anlamını taşımıyor. Bu çocuklar, yakın tarihte Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadılar. Tarihinde ilk sefer Uluslar A Ligi'ne çıktılar, 24 sene sonra Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan bu çocuklar ve teknik kadro. Onlara teşekkür ediyorum. 3-4 turnuva oynayacak bir jenerasyon. Bu gerçekler ortadayken ve daha ilk maçımızı oynadık, önümüzde 2 maç daha var. Elbette çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri memnuniyetle karşılıyoruz, saygı duyuyoruz. Size dostunuz doğru söyler, düşmanınız söylemez. Onlara teşekkür ediyorum. Bizim Çocuklarımız yine ayağa kalkacaktır. Analarımızın dualarıyla, çocuklarımızın muhabbetiyle ayağa kalkacaktır" diye konuştu.

"Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok"

Yapılan eleştirilere cevap veren Başkan Hacıosmanoğlu, "Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. Sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da süzerler, 'Kavga edip, ayağı kırılan var mı?' diye. Ekibe motive anlamında da çok iyi oldu. Bizim içimizde bu kadar mı sırtlan ve akbaba vardı? Daha ilk maçta böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren, bunları Türk milletine havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak. Bizim analarımızın duası, o genç çocuklarımızın var. İsviçre'den kalkmış anne baba, 5 aylık bebeğiyle beraber gelmiş. Tribünde siz de görmüşsünüzdür. Otele geldiler, biz de gerekli ilgiyi gösterdik. Dün akşam gece 1.30 otelin önünde aile duruyor, kamp yaptığımız yerin önünde. Teyze çocuklarıyla beraber gelmiş, eşi de yanında. 'Ya başkanım, evden ev yemeği yapıp getireyim, moralleri düzelir' diyor. Onun için bu milli takım, bizim takımımız. İki maç daha var önümüzde. Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok. Farz edelim ki bu turnuvada başarılı olamadık. Bu sene içerisinde A Ligi'ne yükseldik; İtalya'yla, Fransa'yla, Belçika'yla maç oynayacağız. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Ondan sonra Dünya Kupası var, tekrar Avrupa Şampiyonası var. Bu çocuklar, en az 4 turnuva bir arada oynayacak olan çocuklar. Bunları yerden yere vurarak ne kazanabiliriz? Bir şey kazanabiliyor muyuz? Akbabaları, sırtlanları da Türk halkına havale ediyorum. Analarımızın duaları, bedduaları onlara yeter" şeklinde konuştu.

"100 maç yapsanız böyle bir sonuçla karşılaşmazsınız"

Takımla konuştuğunu ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Biz konuştuk, detayları anlatmaya gerek yok ama esprili bir şekilde, Temel dedim darağacında asılıyor, 'Son arzun nedir?' soruyorlar. 'Bu da bana ders olsun' dedi. Arkadaşların hepsi olayın bilincinde. 100 maç yapsanız böyle bir sonuçla karşılaşmazsınız. 30 şut atacaksınız, 50 sefer ceza sahasının içine gireceksiniz, iki topunuz direkten dönecek. 1,5 atakları var, 2 gol yiyeceksiniz, böyle bir şey yok ama oluyor, hayatın içinde var. Bu çocuklar bunun üstesinden gelecek güçtedir. Bunlar genç çocuklar. Bunlara destek olmamız lazım. Sadece bugün lazım değil ki. Yarın Avrupa Şampiyonası elemelerine giderken başka takımla mı gideceksiniz? Bunlarla gideceksiniz. Sürece bir katkısı yok. Bir şey kaybettiğimiz yok, 1 maç oynadık, kaybettik. 9 sefer bu turnuvalara katılmışsınız, 8'inde mağlubiyetle başlandı. Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok. Milletimiz gerçeği görüyor. Onların duaları da destekleri de bize yeter."

"Futbolcuların konunun bilincinde"

Futbolcularla her şeyi konuştuklarını belirten Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, "1 ayda 60 saatin üzerinde uçuş yaptım. Sonuçta Cenab-ı Allah nasip etti bu görevi. Biz onlarla konuşurken de oyuncu arkadaşlarımıza söyledim, 'Beni başkan olarak görmeyin, bir ağabeyiniz olarak konuşuyorum'. Bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimizin sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde. Elbette ki konuşuyoruz. Sonuçta burada diyorum ki yani teknik, taktik olarak da yönetsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Olumlu, yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz" dedi.

İHA