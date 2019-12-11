TFF, UEFA'daki asker selamı soruşturması için savunma verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'daki asker selamı soruşturmasında savunma verdi. Başkan Nihat Özdemir ve yöneticilerin yanı sıra, milli futbolcular da görüşmede yer aldı.

Toplantı, UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapıldı. UEFA, milli futbolcuların asker selamı vermesiyle ilgili soruşturma başlatmıştı.

CENK TOSUN VE HAKAN ÇALHANOĞLU DA YER ALDI

Savunmaya Türkiye adına TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. başkanvekili Servet Yardımcı ve yönetici İsmail Erdem katıldı. Yurtdışında forma giyen milli futbolcular Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da toplantıda yer aldı. Başarılı bir savunma yapıldığını vurgulayan heyet, UEFA'dan ağır bir ceza beklemediklerini söyledi.

Milli futbolcular; Arnavutluk ve Fransa maçlarında, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla, asker selamı vermiş, UEFA konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. (NTVSpor)

