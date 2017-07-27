TFF’nin ilk hedefi Şenol Güneş !

Fatih Terim’in ayrılışının ardından TFF’nin gündemindeki ilk hoca adayı Şenol Güneş. Plan, A Milli Takım’ın 4 maçlık periyodunda tecrübeli hocanın hem Beşiktaş’ı hem de Ay-Yıldızlı ekibi çalıştırması.

2 sezondur Beşiktaş’ı Süper Lig’de şampiyon yapan ve oynattığı futbolla şu anda en formda yerli teknik direktör olan Güneş için Türkiye Futbol Federasyonu hemen çalışmalara başlayacak. Hükümet kanadı tarafından da bu göreve en yakışacak ismin Şenol Güneş olduğu belirtilirken, plan da hazır. Buna göre Şenol Güneş, Dünya Kupası elemelerinde kalan 4 maçlık periyotta A Milli Takımı çalıştıracak ancak bu periyotta Beşiktaş’ın da başında olmaya devam edecek.

İlk 2’de olursak...

Sonrasında ise teknik direktör Şenol Güneş’in A Milli Takım ile uzun süreli bir sözleşme imzalayacağı ve sadece Ay-Yıldızlı ekibin başında olacağı konuşuluyor. Grubu 2. sırada tamamlayıp Dünya Kupası için Play- Off’lara kalmamız halinde maçlar 2018’in bahar ayında oynanacak. Dolayısıyla TFF’nin gündemindeki ana madde, Eylül ve Ekim aylarındaki 4 maçlık kritik periyot. Sırasıyla Ukrayna, Hırvatistan, İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak milliler, Dünya Kupası’na katılmak için grubu ilk ikide bitirmek zorunda.

Henüz resmi imzayı atmadı

Beşiktaş ile sözleşmesi henüz resmen uzatılmayan Şenol Güneş, ücret konusunda yönetimle bir takım sıkıntılar yaşamıştı. Başkan Fikret Orman, 1.5 milyon Euro’luk ücreti 2 milyon Euro’ya çıkartırken, Güneş ise kendisine haber verilmeden zam yapılmasına bozulmuş ve 2.5 milyon Euro istediğini belirtmişti. Sancılı süreç sonrasında tatlıya bağlanmasına rağmen taraflar resmi mukavele yapmadı.