Türk hakemin 'VAR' kararı tatmin etmedi !

Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarını oynayan iki dünya devi İngiltere ve İtalya dün gece karşı karşıya geldi… Karşılaşmayı yöneten Türk asıllı hakem Deniz Aytekin, VAR kararıyla verdiği penaltı kararına rağmen İngilizler’i ikna edemedi.

İngilizler 26. dakikada Vardy’nin golüyle maçı 1-0 üstün götürüyordu fakat son dakikada yaşanan pozisyon son dönemin tartışma konusu Video Hakem uygulaması ile çözüldü. Deniz Aytekin, video hakem kararıyla İtalya lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Insigne atışı gole çevirdi ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İşte tarihe geçen o anlar…