Türkiye 0 - 3 İzlanda / Maç devam ediyor

82'İzlanda'da üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Johann Gudmundsson oyundan çıkarken, Ari Skulason yerine giren isim oluyor.

79'Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Caner Erkin, Jon Dadi Bödvarsson'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

78'Sağ kanattan kazandığımız korneri kullanan Emre Mor'un ceza alanına gönderdiği ortasında Hördur Magnusson kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

71'Sağ kanattan kazandığımız korneri kullanan Emre Mor'un ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mehmet Topal'ın, altıpasın çaprazından kaleye gönderdiği kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

68'Maçın yaklaşık 3'te 2'lik bölümü geride kalırken Milli takımımız rakibine oranla daha fazla topla oynayan taraf olarak göze çarpıyor.

65'İzlanda'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Aron Gunnarsson oyundan çıkarken, Sverrir Ingason yerine giren isim oluyor.

64'Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazandığımız serbest vuruşu kullanan Emre Belözoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

61'Emre Mor'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Hannes Halldorsson topu tek yumrukla uzaklaştırmayı başarıyor.

60'Milli takımımızda ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Arda Turan oyundan çıkarken, Emre Mor yerine giren isim oluyor.

56'Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Hannes Halldorsson kaleye yönelen topa hakim olmayı başarıyor.

54'Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Gylfi Sigurdsson'un ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta gidiyor.

49'GOL! İzlanda, Kari Arnason'un golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Johann Gudmundsson'un ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Aron Gunnarsson'un kafa vuruşunda, kaleye yönelen topu iyi takip eden Kari Arnason kale ağzında sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı maçta üçüncü kez ağlarla buluşturuyor.

48'Alfred Finnbogason'un vuruşunda Volkan Babacan'dan seken topa hareketlenen Jon Dadi Bödvarsson için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

46'Milli takımımız ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Nuri Şahin oyundan alınırken, Ozan Tufan oyuna dahil oluyor.

46'Hakem Szymon Marciniak ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Milli takımımız başlıyor.

45'Hakem Szymon Marciniak ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı İzlanda'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

45'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Arda Turan, Aron Gunnarsson'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

43'Milli takımımız ilk yarıda son dakikalar yaklaşırken rakip kalede olan baskısını artırıyor.

39'GOL! İzlanda, Birkir Bjarnason'un golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Ceza sahasında topla buluşan Jon Dadi Bödvarsson'un Kaan Ayhan'ı ekarte ederek verdiği ara pasını iyi takip eden Birkir Bjarnason'un, sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Volkan Babacan'ın yanından ikinci kez ağlarla buluşuyor.

37'Sağ kanattan kazanılan kazandığımız korneri kullanan Johann Gudmundsson'un ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Hördur Magnusson'un kafa vuruşunda Volkan Babacan topa hakim olmayı başarıyor.

36'Gylfi Sigurdsson'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmamıza çarparak kornere gidiyor.

32'Jon Dadi Bödvarsson golde asisti yapan oyuncu oluyor.

32'GOL! İzlanda, Johann Gudmundsson'un golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanatta topla buluşan Jon Dadi Bödvarsson hızla son çizgiye inerek pasını kale ağzına gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Johann Gudmundsson'un altıpas içinde hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Volkan Babacan'ın yanından uzak köşede ağlarla buluşuyor

31'Sol kanatta defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Burak Yılmaz için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

29'Johann Gudmundsson'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

27'Caner Erkin'in sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında İzlanda savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

23'Milli takımımız bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

19'Caner Erkin'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Hannes Halldorsson üzerine gelen topa hakim olmayı başarıyor.

18'Ceza alanında yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

16'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Johann Gudmundsson, Burak Yılmaz'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

14'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Johann Gudmundsson'un ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Ragnar Sigurdsson'un kafa vuruşunda, Oğuzhan Özyakup kaleye yönelen topu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırmayı başarıyor.

10'Gelişen atağımızda savunmadan seken topu önünde bulan Emre Belözoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

6'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gylfi Sigurdsson'un ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Hördur Magnusson'un kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

5'İzlanda gole yaklaşıyor. Savunmadan seken topu önünde bulan Gylfi Sigurdsson'un ceza yayı önünden kaleye gönderdiği sert şutunda Volkan Babacan güçlükle topu kornere çeliyor.

3'Emre Belözoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında İzlanda savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1'Hakem Szymon Marciniak maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip İzlanda başlıyor.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 14 puanlı A Milli Takımımız, İzlanda ile kader maçına çıkıyor.

Hırvatistan galibiyeti sonrası Dünya Kupası Finalleri'ne katılmak için yeniden umutlanan Ay - Yıldızlılar, grubunda iki kritik sınava daha çıkacak. Lucescu ve öğrencileri ilk olarak İzlanda'ya rakip oluyor.

KADROLAR

Türkiye: Volkan, Kaan, Mehmet Topal, Çağlar, Caner, Oğuzhan, Nuri, Emre, Arda, Cenk, Burak



İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Sigurdsson, Arnason, Magnusson, Gudmudsson, G. Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnason, Finnbogason, Bördvasson



*Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanıyor.