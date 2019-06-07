Türkiye 2 - 2 Arnavutluk (2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri)

2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında Türkiye, Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldı.

İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada ümit millilerin gollerini 54'üncü dakikada Mert Müldür ve 85'inci dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Arnavutluk'un golleri 49'uncu dakikada Leonardo Maloku ve 90+4'üncü dakikada Sahqir Tafa'dan geldi

Halil İbrahim Dervişoğlu, Ümit Milli Takım'daki ikinci, Mert Müldür ise Ümit Milli Takım'daki ilk golünü attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Yunus Akgün, Umut Güneş ve Fatih Kuruçuk da ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu. Maçın 90'ıncı dakikasında oyuna dahil olan Mehmet Özcan da ilk kez ay yıldızlı formayı taşıdı.

Ümit milliler bu sonuçla puanını 4'e yükseltti.

Karşılaşmayı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Türkiye gruptaki üçüncü maçında 11 Haziran'da deplasmanda Kosova'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Mert Müldür’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı çıktı.

34. dakikada Yusuf’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yer alan İlker’in kafa ile içeri çıkardığı topu kale çizgisi önünce Doğukan yine kafa ile tamamlamak isterken kaleci Hoxha meşin yuvarlağa geçit vermedi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Arnavutluk öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Kallaku meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Altıpas gerisinde yükselen Maloku kafayla vurduğu topu kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

54. dakikada Türkiye beraberliği sağladı. Yunus Akgün'ün sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Mert Müldür'ün kafayla vurduğu top savunmadan geri geldi. Dönen topu alan Mert'in sağ çaprazda dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak, çizgi üzerindeki Tafa'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

85. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Arnavutluk savunmasında Lleshi'nin hatasında topu alan Halil Dervişoğlu, ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez şutunu çekti ve topu kaleci Hoxha'nın solunda filelere yolladı: 2-1.

90+5. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Kallaku'nun soldan kullandığı kornerde ön direkte Bullari'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alain Durieux, Gilles François Becker, David Mateus Santor (Lüksemburg)

Türkiye: Altay Bayındır, Murat Sağlam, Hüseyin Türkmen, Mert Müldür, Abdulkerim Dursun, Berkay Özcan, Ahmet Canbaz (Dk. 46 Umut Güneş), Yusuf Sarı (Dk. 46 Yunus Akgün), Muhayer Oktay (Dk. 90+3 Mehmet Özcan), Doğukan Sinik (Dk. 77 Halil Dervişoğlu), İlker Yüksel (Dk. 90 +1 Fatih Kuruçuk)

Arnavutluk: Hoxha, Kumbulla (Dk. 84 Kolaj), Shehu (Dk. 69 Lleshi), Tafa, Maloku (Dk. 76 Bardhi), Pellumbi (Dk. 76 Ndrecka), Kallaku, Zejnulai, Imeri, Xhixha (Dk. 85 Bullari), Mala

Goller: Dk. 49 Maloku, Dk. 90+5 Bullari (Arnavutluk), Dk. 54 Mert Müldür, Dk. 85 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 56 Mala, Dk. 90+2 Tafa (Arnavutluk), Dk. 88 Yunus Akgün (Türkiye)

