  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçları 4 yıl boyunca Saran Group'ta

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçları 4 yıl boyunca Saran Group'ta

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçları 4 yıl boyunca Saran Group'ta
Güncelleme:

Saran Media Group ve UEFA, 2024-2028 yılları arasında UEFA Milli Takım Futbolu’nu kapsayan içerikler için uzun soluklu bir ortaklık üzerine anlaşmaya vardı. Bu anlaşma ile, UEFA Uluslar Ligi 2024/25 ve UEFA Uluslar Ligi 2026/27, UEFA Uluslar Ligi Finalleri 2025 ve UEFA Uluslar Ligi Finalleri 2027, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve UEFA EURO 2028 Avrupa Elemeleri, Uluslararası Hazırlık Maçları ve UEFA EURO 2028 turnuvasının Türkiye’deki yayın hakları Saran Media Group’un oldu.

Bu kapsamda,Saran Media Group, milli maçların Türkiye’de, canlı ve bant yayını ile özetlerinin TV ve dijital yayın haklarının münhasıran sahibi oldu.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, yapılan anlaşmadan dolayı memnuniyetini dile getirerek: "UEFA ile olan yayın ortaklığımızdan gurur duyuyoruz. A Milli Takımı’mızın maçlarını, tüm milli maçları ve EURO 2028 turnuvasının yayın haklarını aldığımız için çok mutluyuz.” dedi.

 Milli Takımın 40 Maçının Yayın Hakkı Saran Group’ta

 Saran Group, Milli Takımın Euro 2028’e kadar oynayacağı 40 milli maç ve Euro 2028’e katılmaya hak kazanması durumunda oynayacağı maçların yayın haklarının sahibi oldu. Türk Milli Takımı 2024 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikişer karşılaşma oynayacak ve gruptaki ilk maçına 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak.

Etiketler A Milli Takım saran group
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En yüksek emekli promosyonu veren banka değişti En yüksek emekli promosyonu veren banka değişti Temmuz enflasyonu açıklandı Temmuz enflasyonu açıklandı Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü Yüzde 30 düşük maaş tehlikesi: Emeklilik hakkı başvuranlar ve başvuracaklar dikkat Yüzde 30 düşük maaş tehlikesi: Emeklilik hakkı başvuranlar ve başvuracaklar dikkat Estetiği abartınca... Tuğba Altıntop'u artık eski eşi Rafet El Roman bile tanıyamaz Estetiği abartınca... Tuğba Altıntop'u artık eski eşi Rafet El Roman bile tanıyamaz ENAG, Temmuz 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Temmuz 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama... Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama... Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar Ağustos 2024 kira zam oranı belli oldu Ağustos 2024 kira zam oranı belli oldu Robot süpürge bomba gibi patladı Robot süpürge bomba gibi patladı
Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Tuvana Türkay'dan erişim engelli Instagram'dan bikinili ''VPN hatırası'' Tuvana Türkay'dan erişim engelli Instagram'dan bikinili ''VPN hatırası'' İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı Instagram'ın erişim yasağının kalkacağı tarih belli oldu Instagram'ın erişim yasağının kalkacağı tarih belli oldu İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı