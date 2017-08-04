'Türkiye Futbol Direktörlüğü' artık yok !

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim’in görevi bırakmasının ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın başına getirilen Mircea Lucescu’nun imza töreninde açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’in gönderilmesinden sonra Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinin devam edip etmeyeceği tartışmalarına son noktayı koyan Yıldırım Demirören, “O görev kaldırılmıştır. Türkiye Futbol Direktörü diye bir pozisyon artık olmayacak. Mircea Lucescu, A Milli Takım sorumlusu olarak görev alacak” dedi.

Fatih Terim’in tazminatı konusuna da açıklık getiren Yıldırım Demirören “Fatih Terim’e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak kendisi ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Fatih Terim ile konuşacağız. Tazminat konusunda yönetim kurulumuzla bir karar alıp kendisine ileteceğiz” şeklinde konuştu.