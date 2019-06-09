Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Konya'ya teşekkür

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takım'ımızın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Fransa ile oynadığı EURO 2020 elemeleri maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nı dolduran futbolseverler, dünyaya örnek destekleri ile tarihi galibiyetimizde büyük rol üstlendi.

Tribünleri kırmızı-beyaz renklerle dolduran, canla başla mücadele eden takımımızın arkasında itici bir güç olan futbolseverler, tüm dünyaya milli birliktelik ve milli ruhumuza örnek bir gece izletti." denildi.

MİLLİ TAKIM TARAFTARLIĞININ DEĞERİNİN ÖNE ÇIKARILDIĞI AÇIKLAMADA, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Ay-yıldızlıları maç boyunca hiç durmaksızın tüm kalbiyle destekleyen futbolseverlerimiz, görsel şovları ile müsabakaya renk katarken, coşkularıyla da milli takım taraftarlığının ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bir milli maça daha mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Konya halkına şükranlarımızı sunar, başta Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere, tüm resmi kuruluşlar ile Atiker Konyaspor Kulübü ve taraftar derneklerine hem destekleri hem de misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

