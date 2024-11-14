Türkiye-Galler maçının hakemi belli oldu
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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi’nin 5’inci haftasında Galler’i konuk edeceği mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım saat 20:00’de Kayseri’deki RHG EnerTürk Enerji Stadı’nda Galler’le karşılaşacak.
UEFA’nın maç sayfasındaki açıklamaya göre mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
Türkiye, Uluslar Ligi grubunun ilk maçında Galler’le deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.
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