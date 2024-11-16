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Türkiye-Galler maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Türkiye-Galler maçının muhtemel 11'leri belli oldu
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Uluslar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Türkiye - Galler maçı öncesinde hem A Millilerimizin hem de Galler'in muhtemel 11'leri belli oldu.

Türkiye, Uluslar Ligi müsabakasında Galler ile Kayseri’de karşı karşıya gelecek.

Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Takım, Galler ile oynayacağımız maç öncesinde 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Galler karşısında alınacak olan muhtemel galibiyet ile birlikte A Milli Takımımıza A Ligi'ne yükselmeyi garantilemiş olacak.

Saat 20.00’de başlayacak ve  Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Galler: Darlow, Williams, Rodon, Cabango, Davies, Allen, Sheehan, James, Wilson, Johnson, Harris

Etiketler A Milli Takım galler Türkiye-Galler maçı Türkiye-Galler muhtemel 11'ler
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