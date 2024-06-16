Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu
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EURO 2024'te A Milli Takımımız ile Gürcistan arasında oynanacak maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
A Milli Takımımızın EURO 2024'te oynayacağı ilk maç olan Gürcistan maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Tello'nun yardımcılıklarını yine Arjantinli hakemler Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak.
Maçın dördüncü hakemi olarak ise Litvanyalı hakem Donatas Rumsas görev yapacak.
Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez monitörün başında olacak.
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