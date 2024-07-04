Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 Çeyrek Final müsabakası Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale kalan Türkiye, Hollanda ile karşılaşacak.

6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Hollanda maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Clement Turpin'in Türkiye karnesi

Türk takımları, Clement Turpin'in yönettiği 6 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fransız hakemin yönettiği Türk takımlarının maçları şu şekilde:

Başakşehir 1-2 Sevilla

Fenerbahçe 1-0 Braga

Lazio 0-0 Trabzonspor

Türkiye 2-1 Kazakistan

Türkiye U17 6-1 Çekya U17

Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17

Millilerin 4. çeyrek final heyecanı

Ay-yıldızlı ekip, daha önce Avrupa Şampiyonası'nda 2, Dünya Kupası'nda ise 1 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Milli takım, EURO 2000 ve EURO 2008 ile 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası finallerinde gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlılar, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilerek final şansını kaçıran Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

Milli Takım, 2002 Dünya Kupası'nda ise Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile mücadele ettiği gruptan çıkıp, son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i elemiş, yarı finalde Brezilya'ya mağlup olmuştu. Türkiye, üçüncülük maçında Güney Kore'yi yenerek önemli bir başarıya ulaşmıştı.

Türkiye turnuvanın en golcü takımlar sıralamasında 3. sırada

Şampiyonada çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı, turnuvanın en golcü takımlar sıralamasında 3. sırada kendisine yer buldu.

EURO 2024'ün en golcü takımlar sıralamasında ev sahibi Almanya 10 golle ilk sırada yer alırken, İspanya 9 golle ikinci sıranın sahibi oldu. Türkiye ile birlikte, çeyrek finaldeki rakibi Hollanda, Avusturya ve İsviçre ise 7'şer golle üçüncü basamağı paylaştı.

Oynadığı 4 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, maç başına 1,75'lik gol ortalaması yakaladı.

Oynadığı 4 maçın 3'ünde fileleri havalandıran milli takım, yalnızca Portekiz maçında gol sevinci yaşayamadı.

Milli Takımın 7 golü 6 farklı oyuncudan

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çıktığı 4 maçta attığı 7 gol, 6 farklı oyuncudan geldi.

Gürcistan'a 3, Çekya ve Avusturya'ya 2'şer gol atan ay-yıldızlı ekipte, 2 gol atan tek isim Merih Demiral oldu. Milli takımın diğer gollerini; Mert Müldür, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun attı.

Montella ile 7 resmi maçta 5 galibiyet

​​​A Milli Futbol Takımı, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024 elemeleri ve final etabında oynadığı 7 resmi maçta 5 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Türkiye, Montella önderliğinde EURO 2024 grup elemelerinde Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'te de Gürcistan, Çekya ve Avusturya'yı yendi.

Milli Takım, EURO 2024 grup elemeleri son maçında Galler ile berabere kalırken, Montella yönetiminde tek yenilgisini EURO 2024 grubunda Portekiz'e karşı 3-0'la aldı.

Bu maçlarda 13 gol atan Türkiye, kalesinde ise 7 gol gördü.

Türkiye, Montella yönetiminde oynadığı 5 hazırlık maçında ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.