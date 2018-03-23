Türkiye - İrlanda / Maç öncesi

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ileAntalya'da yapacağı hazırlık maçıyla 556. kez sahaya çıkıyor.

Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.



İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmalarla beyaz sayfa açmaya çalışacak.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk Tosun



İRLANDA CUMHURİYETİ: O'Hara, Coleman, Rice, Clark, Williams, Hendrick, Arter, Meyler, McClean, Long, Hogan

