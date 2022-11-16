Türkiye - İskoçya maçının ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımımızın, hazırlık maçında Diyarbakır'da İskoçya'yı konuk ettiği maçın 11'leri belli oldu.
A Milli Takım'da kadroya davet edilen isimlerden Merih Demiral kulübü Atalanta'nın talebi üzerine, Emre Mor ise sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
İlk 11'ler
Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar, Orkun Kökcü, İrfan Can, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Cenk Tosun.
İskoçya: Gordon, Tierney, Hendry, Hanley, Robertson, McTominay, Gilmour, McGinn, Fraser, Armstrong, Dykes.
A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aradaki ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.
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