  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Türkiye - İskoçya maçının ilk 11'leri belli oldu

Türkiye - İskoçya maçının ilk 11'leri belli oldu

Türkiye - İskoçya maçının ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:

A Milli Futbol Takımımızın, hazırlık maçında Diyarbakır'da İskoçya'yı konuk ettiği maçın 11'leri belli oldu.

A Milli Takım'da kadroya davet edilen isimlerden Merih Demiral kulübü Atalanta'nın talebi üzerine, Emre Mor ise sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

İlk 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar, Orkun Kökcü, İrfan Can, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Cenk Tosun.

İskoçya: Gordon, Tierney, Hendry, Hanley, Robertson, McTominay, Gilmour, McGinn, Fraser, Armstrong, Dykes.

A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aradaki ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

Etiketler milli takım ilk 11
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Merkez Bankası hakkında 100 milyar dolarlık iddia
Suriyeli 2 ''çakma'' kardeşimiz bakın ne halt yerken yakalandı
Havada hostese cinsel saldırı: Uçak acil iniş yaptı
EYT düzenlemesinde kimler, hangi şartlarla emekli olabilecek?
Kaza yapmayan sürücülere yüzde 50 indirim müjdesi
Taksim'i kana bulayan hainin yeni görüntüleri
Motorinin ardından benzine de indirim geliyor
Taksim bombacısının bu fotoğrafı kafa karıştırdı
Dolar kuru için kırmızı alarm: ''Ana dalga geliyor!''
Son ankette Erdoğan'a soğuk duş: Belli olmayan rakibine de kaybetti