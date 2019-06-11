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  5. 11 Haziran 2019 21:51

Türkiye İzlanda'da fırsat tepti: İzlanda 2 - Türkiye 1

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Fransa'ya 2-0 skorla yenen A Milli Futbol Takımı İzlanda deplasmanında 2-1 yenilerek fırsat tepti. İzlanda'nın gollerini Ragnar Sigurdsson atarken A Milli Takım'ın tek golünü Dorukhan Toköz attı.

Türkiye İzlanda'da fırsat tepti: İzlanda 2 - Türkiye 1
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte deplasmanda Andorra'yı farklı mağlup eden Fransa yeniden liderliğe yükseldi. İzlanda'ya galibiyeti getiren goller Ragnar Sigurdsson'dan gelirken A Milli Takım'ın tek golünü 40. dakikada Dorukhan Toköz attı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup etti. A Milli Takım bu sonuçla 9 puanda kalırken, deplasmanda Andorra karşısında sahadan farklı mağlup ayrılan Fransa yeniden liderlik koltuğuna oturdu. İzlanda ise puanını 9'a yükselterek A Milli Takım'ı yakaladı.

İZLANDA 2-1 TÜRKİYE / MAÇ SONUCU

21' Ragnar Sigurdsson
32' Ragnar Sigurdsson
40' Dorukhan Toköz

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