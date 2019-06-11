Türkiye İzlanda'da fırsat tepti: İzlanda 2 - Türkiye 1

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte deplasmanda Andorra'yı farklı mağlup eden Fransa yeniden liderliğe yükseldi. İzlanda'ya galibiyeti getiren goller Ragnar Sigurdsson'dan gelirken A Milli Takım'ın tek golünü 40. dakikada Dorukhan Toköz attı.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup etti. A Milli Takım bu sonuçla 9 puanda kalırken, deplasmanda Andorra karşısında sahadan farklı mağlup ayrılan Fransa yeniden liderlik koltuğuna oturdu. İzlanda ise puanını 9'a yükselterek A Milli Takım'ı yakaladı.

İZLANDA 2-1 TÜRKİYE / MAÇ SONUCU

21' Ragnar Sigurdsson

32' Ragnar Sigurdsson

40' Dorukhan Toköz