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Türkiye - Macaristan maçının hakemi açıklandı

Türkiye - Macaristan maçının hakemi açıklandı
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Macaristan ile oynayacağı maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Macaristan'ı konuk edecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

 

DHA

Etiketler türkiye Macaristan slovakya futbol federasyonu
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