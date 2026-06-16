Türkiye - Paraguay maçının hakemi açıklandı
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A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki kritik ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran'da oynayacağı karşılaşmayı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına D Grubu'ndaki kritik ikinci sınavıyla devam ediyor.
Ay-yıldızlı ekibimizin 20 Haziran tarihinde TSİ 06.00'da Güney Amerika temsilcisi Paraguay ile kozlarını paylaşacağı zorlu grup mücadelesini, El Salvador Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Barton'un yöneteceği açıklandı.
Barton’un yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Jamaikalı Oshane Nation olacak.
İHA
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