Türkiye - Rusya: 1-2

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Trabzon'da karşılaştığı Rusya'ya 2-1 mağlup oldu. Rusya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Cheryshev ile 49. dakikada Artem Dzyuba atarken, A Milli Takım'ın tek golü ise 41. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Bu sonuçla A Milli Takım, UEFA'nın ilk kez düzenlediği Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçıyla Trabzon, 2 bin 767 gün sonra A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.

En son 9 Şubat 2011'de hazırlık maçında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Güney Kore ile karşılaşan ay-yıldızlılar, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda ilk maçına çıktı.

4 Eylül 2004 tarihinde de Dünya Kupası Eleme Grubu maçında sahasında Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 14 yıl aradan sonra da Trabzon'da resmi bir maç oynadı.

Medical Park Stadı'nda taraftarlar, A Milli Takım'a coşkuyla destek verdi.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan ay-yıldızlı futbolcuları alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonlu futbolseverler, sezon öncesi İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan eski oyuncuları Okay Yokuşlu'yu unutmadı.

Taraftarlar, tribüne çağırdıkları genç futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken, Okay da alkışlarla karşılık verdi.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı da ilk kez milli forma altında Medical Park Stadı'nda bir maça çıktı. Taraftarlar bordo-mavili futbolcuya da sevgi gösterilerinde bulundu.

Maça etkili başlayan Rusya ilk ciddi pozisyonunu 12. dakikada yakaladı. Kuzyaev'in ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Gazinski kafayla kaleye gönderdi ancak Serkan Kırıntılı, bu pozisyonda topu kontrol etti. 13. dakikada Fernandes'in sağdan ortasında, Kuzyaev'in kafa ile arkaya aşırttığı topu Şener Özbayraklı da kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ancak Cheryshev, önünde kalan meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderince Rusya 1-0 öne geçti. A Milli Takım'ın bu gole cevabı 41. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde Dzhikiya'nın kafayla uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasının gerisindeki Serdar Aziz'in önüne düştü. Bu futbolcu da gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lunev'in sağından filelerle buluşturdu: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Rusya ikinci yarıya golle başladı. Millilerin ofsayt gerekçesiyle durduğu pozisyonda topla buluşan Artem Dzyuba attığı golle Rusya'yı 49. dakikada 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 65. dakikasında A Milli Takım beraberlik golüne çok yaklaştı. Oğzuhan Özyakup'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun çektiği şutta kaleci mutlak gole izin vermedi. Karşılaşmanın son bölümünde beraberlik için Rusya kalesinde yüklenen milliler, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu ile yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince UEFA'nın yeni heyecanına 2-1'lik Rusya mağlubiyeti ile başladı.

A Milli Takım, B Ligi 2. Grubundaki ikinci maçını 10 Eylül Pazar günü İsveç ile deplasmanda oynanayacak.