Türkiye - Rusya CANLI: 1-1

45'Hakem Artur Soares Dias ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

44'Okay Yokuşlu'nun sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

41'GOOOOOOLLLL!!! Ay-yıldızlı ekibimiz Serdar Aziz'in golüyle maçta eşitliği yakalıyor. Hızlı gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Georgi Dzhikia'dan seken topu önünde bulan Serdar Aziz'in ceza sahası çizgisinin hemen önünden topu gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Andrei Lunev'in yanından ağlarla buluşuyor.

39'Sağ kanatta topla buluşan Daler Kuzyaev hızla ceza alanına girerek sağ çaprazdan topu kaleye gönderiyor. Ancak top uzak kale direği dibinden auta gidiyor.

38'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Şener Özbayraklı, Denis Cheryshev'e yerden kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Artur Soares Dias tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

37'Daler Kuzyaev'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Aleksandr Erokhin'in vuruşu istediği gibi olmayınca Çağlar Söyüncü topu uzaklaştırıyor.

34'Okay Yokuşlu'dan seken topu önünde bulan Denis Cheryshev'in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

31'Denis Cheryshev'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

28'Denis Cheryshev'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Artem Dzyuba'nın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başarıyor.

27'Yusuf Yazıcı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

25'Sağ kanatta topla buluşan Aleksandr Erokhin'in son çizgiye yakın bir noktadan içeri gönderdiği pasa hareketlenen Daler Kuzyaev'in, topun gelişine yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinde auta gidiyor.

21'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Andrei Lunev topa hakim oluyor.

19'Aleksandr Erokhin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Şener Özbayraklı topu uzaklaştırıyor.

17'Milli takımımız bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

13'GOL! Rusya, Denis Cheryshev'in golüyle maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Mario Fernandes'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Denis Cheryshev'in bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın yanından ağlarla buluşuyor.

12'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Daler Kuzyaev'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Yuri Gazinsky'nin kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başarıyor.

10'Sağ kanattan kazanılan korneri Cengiz Ünder paslaşarak kullanıyor. Ardından Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Rusya savunması kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Cenk Tosun için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

5'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda oyun kurmakta zorlanıyor.

1'Hakem Artur Soares Dias maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Rusya takımının vuruşuyla oyun başlıyor.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup ilk maçında Türkiye ile Rusya bir araya geliyor. Trabzon’un ev sahipliğindeki karşılaşmada Türkiye, ev sahibi olduğu 2018 Dünya Kupası’nda flaş bir performans sergileyen Rusya’yı mağlup ederek organizasyona güçlü bir giriş yapmanın peşinde.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Mehmet Topal, Cengiz, Hakan, Yusuf, Cenk

RUSYA: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokhin, Dzyuba