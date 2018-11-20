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  5. 20 Kasım 2018 22:48

Türkiye - Ukrayna maçında taraftarlar Lucescu ve Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmesinin ardından hazırlık maçında Ukrayna ile karşılaştı. Ukrayna maçında protesto sesleri yükseldi. Antalya'da tribünleri dolduran taraftarlar, Ukrayna maçının ikinci yarısında Türkife Futbol Federasyonu'nu ve Mircea Lucescu'yu...

Türkiye - Ukrayna maçında taraftarlar Lucescu ve Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!
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A Milli takım Antalya'da Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya geldi. Antalya'da Milli takımı desteklemeye gelen taraftarlar maçın sonlarına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Lucescu'yu istifaya davet etti.

Antalya'da oynanan Türkiye - Ukrayna maçında milli takımı desteklemeye gelen taraftarlar, ortaya konan futbola tepki gösterdi ve maçın sonlarına doğru protestolar başladı.

Taraftarlar önce Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören'i 'Yeter Yıldırım Demirören' sözleriyle, ardından teknik direktör Lucescu'yu da 'Lucescu istifa' sözleriyle istifaya davet etti.

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