Türkiye - Ukrayna maçında taraftarlar Lucescu ve Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!

A Milli takım Antalya'da Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya geldi. Antalya'da Milli takımı desteklemeye gelen taraftarlar maçın sonlarına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Lucescu'yu istifaya davet etti.

Antalya'da oynanan Türkiye - Ukrayna maçında milli takımı desteklemeye gelen taraftarlar, ortaya konan futbola tepki gösterdi ve maçın sonlarına doğru protestolar başladı.

Taraftarlar önce Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören'i 'Yeter Yıldırım Demirören' sözleriyle, ardından teknik direktör Lucescu'yu da 'Lucescu istifa' sözleriyle istifaya davet etti.

