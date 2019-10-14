Türkiye'nin 11'i açıklandı! Şenol Güneş'ten sürpriz tercih

A Milli Takımımız'ın EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşacağı Fransa maçının 11'i açıkladı.
A Millilerimiz sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkıyor.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, son maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun yerine orta sahada Okay Yokuşlu'ya şans verirken, forvette ise Cenk Tosun'un yerine tercihini Kenan Karaman'dan kullanması otoriteleri şaşırttı.
Haber3.com'a Google'da abone olun