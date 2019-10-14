  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. 14 Ekim 2019 18:59

Türkiye'nin 11'i açıklandı! Şenol Güneş'ten sürpriz tercih

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin Fransa maçı 11'i açıklandı. Kadroda sürpriz isimler var.

Türkiye'nin 11'i açıklandı! Şenol Güneş'ten sürpriz tercih
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

A Milli Takımımız'ın EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşacağı Fransa maçının 11'i açıkladı.

A Millilerimiz sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkıyor.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, son maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun yerine orta sahada Okay Yokuşlu'ya şans verirken, forvette ise Cenk Tosun'un yerine tercihini Kenan Karaman'dan kullanması otoriteleri şaşırttı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
EURO 2020 Elemeleri , Fransa Türkiye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM