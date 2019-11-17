Türkiye'nin Andorra maçı 11'i belli oldu

EURO 2020'ye katılmayı garantileyen A Milli Takım eleme grubunun 10. ve son maçında deplasmanda Andorra'ya konuk oluyor.

Ay-Yıldızlılarımızın ilk 11'inde şu isimler yer alıyor:

Uğurcan, Nazım, Ozan Kabak, Merih, Ömer, Kaan, Ozan, Yusuf, Ahmed Kutucu, Hakan, Enes.

MAÇ 22.45'TE, TRT1'DEN YAYINLANACAK

Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele 17 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

HEDEG GRUP LİDERLİĞİ

EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa'nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek.

Son maçlar öncesinde 22 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde yer alan ay-yıldızlı ekip, ikili averajda önde olduğu Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı durumunda grubunu lider olarak tamamlayacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta bu akşam TSİ 22.45'te Arnavutluk-Fransa ve Moldova-İzlanda maçları da oynanacak.

