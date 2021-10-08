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Türkiye'nin Norveç maçı 11'inde büyük sürpriz

Türkiye'nin Norveç maçı 11'inde büyük sürpriz

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak A Millî Takımımız'da teknik direktör Stefan Kuntz'un sahaya süreceği 11 belli oldu.

A Milli Takım bu akşam Norveç ile kritik maçta karşı karşıya gelecek. İlk maçına çıkacak Stefan Kuntz 11'i belirledi. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre stoperde Serdar Aziz forma giyecek. Okuyucular tarafından büyük bir sürpriz olarak nitelendirilen bu karar büyük şaşkınlık yarattı.

Türkiye 11'i:

Uğurcan Çakır, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Ozan,Berat Özdemir, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak

Etiketler norveç 11
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