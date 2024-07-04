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UEFA'dan EURO 2024'te skandal: Türkiye'yi elediler

UEFA'dan EURO 2024'te skandal: Türkiye'yi elediler
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UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca versiyonunda EURO 2024 çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.

UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca versiyonunda skandal bir gelişme yaşandı.

UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.

Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.

Bu gelişme, Türk futbolseverler tarafından yoğun eleştiriyle karşılandı.

UEFA'nın Avusturya'yı çeyrek finalist olarak gösterdiği site şu şekilde:

UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca versiyonunda EURO 2024 çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.

Etiketler UEFA EURO 2024 türkiye Avusturya skandal hata skandal
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