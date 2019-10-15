UEFA'dan skandal Türkiye kararı !

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.

ARNAVUTLUK MAÇI DA RADARDA

Soruşturma kararının yalnızca Fransa maçıyla ilgili olmadığı, Kadıköy'de oynanan Arnavutluk mücadelesindeki asker selamı verilerek yapılan gol sevinci için de savunma istendiği öğrenildi.

Türkiye Fransa'dan lider dönüyor ! Maç sonucu: 1-1