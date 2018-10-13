Uluslar Ligi’nde 4. hafta başlıyor !

UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi’nin gruplarında dördüncü hafta heyecanı, yarından itibaren devam edecek. Turnuvanın dördüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 15 ve 16 Ekim’de oynanacak. B Ligi 2. Grup’ta üçüncü maçına çıkacak Türkiye ise Rusya ile deplasmanda yarın TSİ 19.00’da karşılaşacak.

UEFA Uluslar Ligi’nde (TSİ) dördüncü hafta programı şöyle:

14 Ekim Pazar:

A Ligi

3. Grup:

21.45 Polonya-İtalya

B Ligi

2. Grup:

19.00 Rusya-Türkiye

C Ligi

1. Grup:

21.45 İsrail-Arnavutluk

4. Grup:

16.00 Romanya-Sırbistan

21.45 Litvanya-Karadağ

D Ligi

3. Grup:

19.00 Azerbaycan-Malta

19.00 Faroe Adaları-Kosova

15 Ekim Pazartesi:

A Ligi

2. Grup:

21.45 İzlanda-İsviçre

4. Grup:

21.45 İspanya-İngiltere

B Ligi

3. Grup:

21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

C Ligi

2. Grup:

21.45 Finlandiya-Yunanistan

21.45 Estonya-Macaristan

D Ligi

2. Grup:

21.45 Lüksemburg-San Marino

21.45 Belarus-Moldova

16 Ekim Salı:

A Ligi

1. Grup:

21.45 Fransa-Almanya

B Ligi

1. Grup:

21.45 Ukrayna-Çekya

4. Grup:

21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Galler

C Ligi

3. Grup:

19.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 Norveç- Bulgaristan

D Ligi

1 Grup:

17.00 Kazakistan-Andorra

21.45 Letonya-Gürcistan

4. Grup:

19.00 Ermenistan-Makedonya

21.45 Cebelitarık-Lihtenştayn