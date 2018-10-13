Uluslar Ligi’nde 4. hafta başlıyor !

UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi’nin gruplarında dördüncü hafta heyecanı, yarından itibaren devam edecek. Turnuvanın dördüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 15 ve 16 Ekim’de oynanacak. B Ligi 2. Grup’ta üçüncü maçına çıkacak Türkiye ise Rusya ile deplasmanda yarın TSİ 19.00’da karşılaşacak.
UEFA Uluslar Ligi’nde (TSİ) dördüncü hafta programı şöyle:
14 Ekim Pazar:
A Ligi
3. Grup:
21.45 Polonya-İtalya
B Ligi
2. Grup:
19.00 Rusya-Türkiye
C Ligi
1. Grup:
21.45 İsrail-Arnavutluk
4. Grup:
16.00 Romanya-Sırbistan
21.45 Litvanya-Karadağ
D Ligi
3. Grup:
19.00 Azerbaycan-Malta
19.00 Faroe Adaları-Kosova
15 Ekim Pazartesi:
A Ligi
2. Grup:
21.45 İzlanda-İsviçre
4. Grup:
21.45 İspanya-İngiltere
B Ligi
3. Grup:
21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
C Ligi
2. Grup:
21.45 Finlandiya-Yunanistan
21.45 Estonya-Macaristan
D Ligi
2. Grup:
21.45 Lüksemburg-San Marino
21.45 Belarus-Moldova
16 Ekim Salı:
A Ligi
1. Grup:
21.45 Fransa-Almanya
B Ligi
1. Grup:
21.45 Ukrayna-Çekya
4. Grup:
21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Galler
C Ligi
3. Grup:
19.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 Norveç- Bulgaristan
D Ligi
1 Grup:
17.00 Kazakistan-Andorra
21.45 Letonya-Gürcistan
4. Grup:
19.00 Ermenistan-Makedonya
21.45 Cebelitarık-Lihtenştayn