  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Ümit Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Ümit Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Ümit Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler yaptı. Ümit Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, bir süredir devam eden yapılanma çalışmaları kapsamında, Genç Millî Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler yaptı. Buna göre; Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Arslan Genç Millî Takım Antrenörü; Alkan Birlik ise Genç Millî Takım Kaleci Antrenörü oldu.

Ayrıca Tolunay Kafkas dönemi sonrası Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörü de belli oldu.

TFF'den gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu, bir süredir devam eden yapılanma çalışmaları kapsamında, Genç Millî Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler yaptı.

Kariyerlerinde millî takım ve kulüp deneyimleri yaşamış, genç yaş gruplarındaki millî futbolcularımızın gelişimine katkı sağlayacak, çağdaş futbol müfredatı ile eğitimler almış, UEFA antrenörlük lisansları olan yeni nesil ve genç Türk antrenörlerimiz "Türk Futbol Ekolü" oluşturulması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başladı.

Buna göre; Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Arslan Genç Millî Takım Antrenörü; Alkan Birlik ise Genç Millî Takım Kaleci Antrenörü oldu.

Etiketler ümit milli milli takım teknik direktör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son zamanların en kapsamlı anketi açıklandı
Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti dava etti, kazandı!
YSK'ya ''Erdoğan'ın diploması yok'' başvurusu!
Ramazan geldi! En uzun oruç 13 saat 56 dakika: İşte il il 2023 iftar ve sahur vakitleri
Bomba iddia: Millet İttifakı'nın Ekonomi Bakanı Bilge Yılmaz olacak
27 ildeki son seçim anketinde dikkat çeken oy farkı: O oylar patladı!
İkinci el araç piyasasında dikkat çeken değişim
Uzmanlar uyardı! İstanbul'a doğru geliyor! Nefes alamayacağız
Kötü haber Dünya Su Günü'nde geldi! Vali açıkladı: 80 günlük suyumuz kaldı
Bakan Bilgin'den emekliye ek zam müjdesi