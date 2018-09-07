Yine ayrı kriz ! Maç var yayın yok !

Türkiye A Milli Takımımız Trabzon’da Rusya’yı konuk edecek. Peki Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Türkiye, Rusya ile 5. randevuda. İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan 4 maçta Rusya 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere tamamlandı. İşte Türkiye Rusya maçı hakkında merak edilen soruların cevapları…

TÜRKİYE RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Rusya maçı saat 21:45'de Trabzon Medical Park stadyumunda oynanacak. Maçın hangi kanalda oynanacağı henüz belli olmadı. Yayıncı kuruluş belli olur olmaz paylaşacağız. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Rusya'yı konuk edecek.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI MUHTEMEL İLK 11

TÜRKİYE: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun

RUSYA: Lunes, Neustadter, Dzhikiya, Kudriashov, Rausch, M. Fernandes, Kuziaev, Erokhin, Zobnin, Cheryshev, Dzyuba

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI KADROSU

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Akhisarspor), Serdar Aziz (Galatasaray)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Trabzon'daki Medical Park'ta oynanacak maçı Portekiz'in hakemi Dias ve onun yardımcılıklarını Rui Tavares ile Paulo Soares üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Bruno Rodrigues'in yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri Tiago Martins ile Joao Pinheiro olacak.

ULUSLAR LİGİ NASIL OYNANACAK?

Bütün takımlar yer aldıkları gruptaki rakipleriyle kendi sahasında ve deplasmanda normal lig formatında karşı karşıya gelecek. B, C ve D Liglerinde gruplarını birinci tamamlayan dört takım bir üst lige çıkma hakkı elde ederken gruplarını sonuncu bitiren dört takım ise bir alt lige düşecek. A Ligi’nde gruplarını birinci olarak tamamlayan dört takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak yarı finallerde mücadele etme hakkını kazanacak. Ardından 9 Haziran tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonunun ismi belirlenecek. Aynı gün içerisinde turnuvanın üçüncüsünü de belirlemek adına bir müsabaka daha oynanacak.