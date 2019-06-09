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  5. 09 Haziran 2019 00:23

Yunanistan 0 - 3 İtalya

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda İtalya deplasmanda Yunanistan'ı Barella, Insigne ve Bonucci'nin golleriyle 3-0 yendi.

Yunanistan 0 - 3 İtalya
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EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Yunanistan ile İtalya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 23. dakikasında Nicolo Barella ile öne geçen İtalya, 30. dakikada Insigne ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde bu kez sahneye Bonucci çıktı ve İtalya devreye 3-0'lık avantajla girdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İtalya, Yunanistan'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İtalya puanını 6'ya yükseltti. Yunanistan ise 4 puanda kaldı. Grubun diğer maçlarında ise Ermenistan evinde Liechtenstein'ı 3-0, Finlandiya ise Bosna-Hersek'i 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

Yunanistan , İtalya
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