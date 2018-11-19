  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. 19 Kasım 2018 19:06

Yunus Mallı: Sonuç olmayınca eleştiri normal

A Milli Takım futbolcusu Yunus Mallı, Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz. Uluslar Ligi'nde hedeflerimize ulaşamadık. Güzel sonuçlara ihtiyacımız var, sonuç olmayınca eleştiri gelmesi normal dedi.

Yunus Mallı: Sonuç olmayınca eleştiri normal
A+ A-

A Milli Takım'ın Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ile Yunus Mallı, takımın kamp yaptığı oteldeki basın toplantısında konuştu.

Yunus Mallı, maçlarda iyi sonuç alamayınca eleştiri yapılmasının normal olduğunu dile getirdi. Son maçta mağlup olmak ülke adına kötü olduğunu belirten Mallı, "Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz. Uluslar Ligi'nde hedeflerimize ulaşamadık fakat hepimiz kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Zamanla daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Güzel sonuçlara ihtiyacımız var sonuç olmayınca eleştiri gelmesi normal" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Ukrayna , yunus malli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM