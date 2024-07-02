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Milli takımımızın Avusturya maçı ilk 11'i belli oldu

Milli takımımızın Avusturya maçı ilk 11'i belli oldu
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A Milli Takım, EURO 2024'te çeyrek final hedefiyle sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar son 16 turunda Avusturya ile karılaşacağı maçta ilk 11'miz belli old.

Ay Yıldızlılar, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye 16 yıl sonra son 8 takım arasına kalmayı hedefliyor.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin sarı kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak.Teknik direktör Montella, eksiklere rağmen doğru taktikle turu geçebileceklerine inanıyor.

İtalyan çalıştırıcı, 3 ay önceki hazırlık maçında alınan 6-1'lik mağlubiyetin etkisinde kalmayacaklarını söyledi.
41 bin kişilik Leipzig Stadı'nda oynanacak ve 22'de başlayacak maçı Portekizli hakem Arthur Dias yönetecek.

Kazanan taraf, çeyrek finalde Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İLK 11'LER

Türkiye:

Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan.

 

Etiketler ilk 11 milli takım A Milli Takım
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