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  4. 11 Mayıs 2020 18:48

MKE Ankaragücü futbolcusu Faty taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi gören MKE Ankaragücü futbolcusu Ricardo Faty, taburcu edildi.

MKE Ankaragücü futbolcusu Faty taburcu edildi
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Senegalli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla tamamen iyileştim ve Kovid-19 testlerim negatif. Bana gösterdiğiniz ilgiden ve iyi niyetli mesajlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Her gün olağanüstü bir iş yapan sağlık personeline ve destekleri için kulübümün yöneticileri, oyuncuları ve personeline teşekkür etmek isterim. Kendinize dikkat edin. Birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Ricardo Faty, paylaşımında sağlık çalışanlarıyla poz verdiği fotoğrafa da yer verdi.

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ricardo faty , koronavirüs , ankaragücü
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