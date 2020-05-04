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  4. 04 Mayıs 2020 23:12

MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı

MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı.

MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren sarı-lacivertli ekip, bugün gruplar halinde Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldi.

Tesislerde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları, koronavirüs testine tabi tutuldu.

Kulüp doktoru tarafından koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Başkent temsilcisi, test sonuçlarına göre antrenmanlara başlayacak.

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ankaragücü , koronavirüs
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