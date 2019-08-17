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  4. 17 Ağustos 2019 20:01

Monaco gözünü Kalinic'e dikti (Falcao'ya Galatasaray izni çıkabilir)

Wissam Ben Yedder'in ardından bir golcü daha transfer etmek isteyen Monaco, gözünü Atletico Madrid'in yıldızı Nikola Kalinic'e dikti. Monaco'nun Kalinic'i transfer etmesi halinde Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gidişine izin vereceği belirtiliyor.

Monaco gözünü Kalinic'e dikti (Falcao'ya Galatasaray izni çıkabilir)
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Sevilla'dan Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katan ancak Leonardo Jardim'in isteği üzerine kadrosunda bir golcü daha bulundurmayı amaçlayan Monaco, Atletico Madrid'den Nikola Kalinic'e yöneldi.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ta yer alan habere göre Monaco, Ocak ayında da ilgilendiği Nikola Kalinic'i transfer ederek golcü transferi dosyasını kapatmak istiyor. Monaco'nun yeni bir golcü hamlesi ise Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transfer olacağı sinyallerini taşıyor.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Kalinic'e kendi planlarında yer vermemesi transferin önünü açıyor. Atletico ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Hırvat golcü, geçen sezon takımıyla 25 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

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