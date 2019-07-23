Monchi: Simon Kjaer'in transferi için Fenerbahçe ile görüştük

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, yeni transferleri Nemanja Gudelj için düzenlenen basın toplantısında Simon Kjaer ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamalar yaptı.

"Simon Kjaer için bazı teklifler var" diyen Monchi, "Fenerbahçe ile 3 hafta ya da 1 ay öncesine kadar bir görüşmemiz olmuştu. Ancak, 15 gündür Fenerbahçe ile bir temasımız yok" ifadelerini kullandı.

HARİKA BİR TAKIM OYUNCUSU

Kjaer'in halihazırda kendi oyuncuları olduğunu belirten Monchi, "Şu an takımımızın bir futbolcusu. Çok eğlenceli ve harika bir takım oyuncusu. Transferin bitmesine daha çok süre var. Sahip olduğumuz oyuncuları, kar edebileceğimiz şekilde elden çıkarmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

