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  1. 27 Nisan 2017 17:59

Mourinho kalecisini Türkiye’de buldu

Manchester United kalecisi David De Gea’nın yerine, Galatasaray’lı Fernando Muslera’nın transfer edileceği iddia edildi.

Mourinho kalecisini Türkiye’de buldu
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Son yıllarda Türk kulüpleriyle sık sık karşılaşan Jose Mourinho’nun, yakından takip ettiği isimlerin başında gelen Fernando Muslera’ya, gelecek sezon Manchester United forması giyme ihtimali doğdu.

İspanyol kaleci David De Gea’nın Real Madrid’e gitmesi halinde, kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Mourinho’nun Muslera’yı transfer ederek tasarruf yapmak istediği öne sürüldü.

İngiliz basınının yaptığı habere göre, Mourinho De Gea’yı 60 milyon euro civarı bir rakam bırakmak istiyor. Muslera’yı 15-20 milyon euro arası bir rakama getirmeyi planlayan Mourinho, kalan parayla da stoper takviyesi yapma niyetinde.

Maddi açıdan ciddi sıkıntılar çeken Galatasaray’ın böyle bir teklif gelmesi halinde ne yapacağı merak konusu. Taraftarın vereceği tepkiden çekinen Dursun Özbek yönetimi, Uruguay’lı kaleciden gelecek maddi kaynakla yeni sezona daha güçlü bir kadro kurma niyetinde.

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