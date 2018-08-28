Mourinho'dan sert sözler: Saygı gösterin !k

Manchester United’ın Portekizli teknik patronu Jose Mourinho, kendi sahalarında Tottenham’a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın toplantısında sinirlerine hakim olamadı.

İngiliz basınında geleceği tartışılan ve yerine Fransa’nın efsane ismi Zinedine Zidane’ın geçebileceği konuşulan Jose Mourinho, basın toplantısında kendisine saygı duyulmasını istedi.

“SAYGI, SAYGI, SAYGI GÖSTERİN”

Portekizli çalıştırıcı basın toplantısında Premier Lig’de 3 kez şampiyonluk yaşadığına vurgu yaparak, “Bugün 3-0 kaybettik. Premier Lig’deki şampiyonluk sayımla aynı. Ligdeki diğer 19 menajerin toplamından fazla. Benim 3, diğerlerinin toplam 2 şamiyonluğu var. Bana saygı gösterin, saygı, saygı, saygı!”ifadelerini kullandı.